Древний Египет: кто на самом деле был похоронен в пирамидах?

Недавние археологические находки в районе Томбос, на территории современного Судана, ставят под сомнение устоявшиеся представления о предназначении пирамид Древнего Египта. Исследования, проведенные в этом древнем поселении, свидетельствуют о том, что гробницы могли быть доступны не только для представителей высших слоев общества. Исследование опубликовано в Journal of Anthropological Archaeology.

Фото из открытых источников

Фараон Тутмос I завоевал Нубию около 1500 года до н. э., и на протяжении следующих четырех столетий эта территория находилась под контролем Древнего Египта. В ходе раскопок в Томбосе археологи обнаружили, что в пирамидах могли быть похоронены не только знатные люди, но и представители низших классов.

Исследователь Сара Шрейдер из Лейденского университета в Нидерландах в течение последних десяти лет изучала этот объект. В результате проведенной работы она обнаружила, что среди найденных останков были люди из разных слоев общества. Анализ скелетов показал, что многие из них не занимались физическим трудом, однако некоторые признаки указывают на активную жизнь их владельцев.

«Наши находки предполагают, что в гробницах-пирамидах, которые традиционно считались местом последнего упокоения элиты, могли также находиться останки работников, выполнявших тяжелую работу», — отмечает Шрейдер в своем исследовании.

Исследователь добавила, что первоначально результаты анализа вызывали у нее недоумение.

«Мы слишком долго считали, что пирамиды предназначались исключительно для богатых», — сказала она.

Некоторые исследователи предполагают, что некоторые останки могли принадлежать знати, поддерживавшей себя в хорошей физической форме, однако Шрейдер сомневается в этой теории. По ее словам, археологические данные из разных регионов Древнего Египта показывают, что поведение элиты значительно отличалось от поведения обычных людей.

К моменту, когда Томбос оказался под контролем Древнего Египта, он достиг своего расцвета. Однако в это время фараоны начали отказываться от традиции захоронения в пирамидах, переходя к высеченным в скалах гробницам, подобным тем, что находятся в Долине Царей.