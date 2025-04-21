 

Криминалисты получили революционную технологию мгновенного обнаружения следов пороха

21.04.2025, 12:15, Разное
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Современные криминалистические методы выявления следов пороха на месте преступления — сбор образцов, доставка их в лабораторию и проведение тестов — требуют очень много времени, в результате чего подозреваемые могут необратимо скрыться, а само место преступления оказаться «затоптаным».

Группа исследователей из Амстердамского университета разработала новую технологию быстрого выявления следов пороха с помощью жидкости на основе изопропилового спирта, распыляемой прямо на месте преступления.

Содержащийся в жидкости бромид метиламмония (CH3NH3Dr) мгновенно вступает в реакцию с содержащимися в сгоревшем порохе частицами свинца, превращая их в полупроводник — перовскит, который под воздействием ультрафиолетового излучения начинает светиться ярко-зеленым светом, видным невооруженным глазом.

Вещество успешно прошло испытания — более того, сотрудники полиции Амстердама уже используют новую технологию при осмотре мест преступления. С ее помощью также выявляются загрязнения свинцом на строительных площадках.Источник &#8212 University of Amsterdam


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