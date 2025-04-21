Китайский хирург дистанционно провел операцию на сердце пациенту в Новосибирске

Китайский хирург Ци Цзинь успешно выполнил удаленную операцию по устранению аритмии у пациента из Новосибирска, находясь при этом в Шанхае. Операция стала возможной благодаря уникальной роботизированной системе «Стереотаксис», которая является единственной в РФ и позволяет проводить манипуляции в сердце с помощью мощных магнитов, пишет корреспондент ТАСС.

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Заместитель генерального директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Мешалкина Александр Романов пояснил о процессе операции.

«Пациент находился в Новосибирске, а наш коллега из Китая работал на расстоянии 4500 километров. Мы передали управление роботизированной системой под нашим контролем, предварительно проведя множество тестов, которые подтвердили безопасность процедуры», — отметил он.

Операция длилась полтора часа и проводилась объединенной бригадой российских и китайских хирургов. Для ее успешного завершения был создан специальный канал связи, который обеспечивал постоянный визуальный и голосовой контакт между врачами на обоих концах «видеомоста». Перед вмешательством медики создали трехмерную модель предсердия пациента, что позволило точно воссоздать его анатомию.

«Эта 3D-модель помогает хирургам с точностью до миллиметра понять, как именно необходимо действовать», — пояснил Романов.

Во время операции, за которой наблюдали участники из восьми стран на II Сибирском саммите по лечению фибрилляции предсердий, доктор Цзинь управлял роботизированной системой с помощью компьютерной мыши, в то время как его новосибирские коллеги оказывали помощь. Система использует два крупных магнита, которые перемещают катетеры внутри сердца для устранения источника аритмии.

«Сперва это может показаться непривычным, но со временем хирурги начинают доверять системе», — добавил Романов.

Заведующий отделением анестезиологии НМИЦ Мешалкина Владимир Бабошко уточнил, что в ходе операции использовалось специальное оборудование, позволяющее работать вблизи сильного магнитного поля.

«Пациент может быть в сознании и находиться в контакте с врачами, хотя он и обезболен. Он не чувствует движения магнитов, но может слышать их работу», — отметил анестезиолог.

Стоит отметить, что в июне 2023 года между новосибирским НМИЦ Мешалкина и клиникой Руджин был установлен первый в истории РФ и Азии хирургический «видеомост», когда новосибирский хирург Александр Романов оперировал пациента из Шанхая. Эта новая операция демонстрирует дальнейший прогресс в области телемедицины и хирургии.