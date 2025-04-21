В день рождения Гитлера в Стокгольме вывесили нацистские флаги

Полиция Швеции ведет расследование инцидента, который произошел 20 апреля в Стокгольме. На въезде в один из городских туннелей было три нацистских флага – красных полотнищ со свастикой.

В 7:18 утра очевидцы обратились в полицию. Уже в 7:40 флаги были сняты, пишет Aftonbladet. Следует отметить, что день акции был выбран неслучайно. 20 апреля отмечается день рождения Адольфа Гитлера.

Представитель столичной полиции Матс Эриксон заявил, что на данном этапе неясно, кто стоит за преступлением. Неизвестно также, в чем именно будут обвинены злоумышленники. Предполагается, что в подстрекательстве.