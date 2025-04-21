 

В Волоколамске впервые пасхальное богослужение провёл батюшка-андроид

21.04.2025, 11:33, Разное
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В Волоколамске впервые в истории пасхальное богослужение провёл батюшка-андроид. Отец Никодим не только прочёл полагающиеся псалмы, но и поучаствовал в крестном ходе и освятил куличи прихожан.

Вместо традиционного кадила батюшка-андроид использовал встроенный диффузор с ароматом ладана, а молитвы читал на трёх языках — русском, церковнославянском и машинном коде. В кульминационный момент службы робот начал автоматически освящать куличи с помощью лазерного сканера, после чего на экране появлялась надпись: «XPUCTOC BOCKPECE!»

В пасхальную ночь были продемонстированы и другие новшества от компании-разработчика «Поптех» — прихожанам было предложено подключиться к процессии через QR-код, также можно было освятить гаджеты: смартфоны, умные часы, USB-накопители и аксессуары.

По окончании богослужения батюшка-андроид пожелал всем «светлого апгрейда души» и пообещал, что к следующей Пасхе освоит функцию исповеди через чат-бот.

Несмотря на успешно проведённый эксперимент, в Волоколамской епархии не намерены отказываться от услуг живых священнослужителей, ведь электронный батюшка не застрахован от поломки и пока не пользуется таким же авторитетом у прихожан. Ещё, по мнению, церковного начальства, разработчикам необходимо устранить ошибки, в результате которых отец Никодим несколько раз в ходе проповеди переходил на китайский язык.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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