Остров Кеймада-Гранди: место с рекордной плотностью змей

На расстоянии всего 35 километров от побережья Бразилии расположен загадочный и опасный остров — Кеймада-Гранди, также известный как Остров Змей. На этом небольшом участке суши площадью чуть менее половины квадратного километра самая высокая плотность ядовитых змей на всей планете.

Фото из открытых источников

По приблизительным подсчетам, на территории острова обитают около 4000 змей, то есть одну змею на каждые 100 квадратных метров. До недавнего времени считалось, что количество змей было еще больше – по одной особи на каждый квадратный метр. Однако последние исследования показывают некоторое сокращение численности этой популяции.

Фото из открытых источников

Остров Кеймада-Гранди отделился от материковой части примерно 10 тысяч лет назад, оставив змей без хищников, которые могли бы влиять на их численность. В результате большинство видов змей, населяющих этот крошечный клочок земли, обладают крайне токсичным ядом, представляющим серьезную угрозу для любого живого существа.

Посещения острова строго ограничены: лишь исследователи иногда получают разрешение исследовать эту уникальную экосистему. Обычным туристам доступ сюда закрыт, ведь встреча с местными жителями может закончиться трагически.

По сути Кеймада-Гранди является своеобразной природной лабораторией, где природа создала уникальные условия для эволюции змей, превращая этот остров в одно из самых опасных мест на Земле.