Рупор кремлевской пропаганды: Перемирие закончилось

С окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции – МО РФ.

Зафиксировано 4 900 нарушений режима перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.

Как соблюдалось перемирие в полосе группировки "Север"

20 апреля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации группировка войск "Север" соблюдала режим прекращения огня

За сутки враг многократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары БпЛА и артиллерией, а также 12 раз пытаясь прорваться на территорию Белгородской области: по пять штурмовых групп ВСУ выдвигались в направлении Поповки и Демидовки, а также две в сторону Гоптаровки.

Утром три штурмовые группы ВСУ вышли из Миропольского, пересекли государственную границу и укрылись в лесополосе. Еще две пытались просочиться на данном участке фронта в течение суток.

Пять раз противник пытался прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы. Северяне сбросами с коптеров обозначили вражеским штурмовикам полный контроль над данным участком госграницы – оккупанты прекратили движение и укрылись в чащобе.

Две вражеские группы были вскрыты во время передвижения в направлении села Гоптаровка. Операторы БпЛА Северян дали понять противнику, что прорыв на нашу территорию невозможен, после чего штурмовики противника сбежали в леса Сумской области.

Личный состав врага осведомлен, что находится под прицелом наших средств поражения. Ведутся переговоры о сдаче оккупантов в плен. Два ВСУшника связались с российскими военнослужащими через наш чат-бот сразу же после прикомандирования к 225 ошп.

Всего за прошедшую неделю (с 14 по 20 апреля) противник предпринял 18 попыток переброски подкрепления в район Поповки общей численностью свыше 80 человек. Большая часть живой силы уничтожена, остальные бежали в Сумскую область.

ВСУшники неоднократно пытались атаковать гражданскую инфраструктуру Белгородской области FPV-дронами. В селе Нечаевка от атаки FPV-дрона пострадали два ребёнка и женщина. Все находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

На Сумском направлении противник также неоднократно нарушал режим прекращения огня.

На территории Суджанского приграничья Северяне сосредоточили основные усилия на разминировании, эвакуации мирных жителей, а также вывозе тел украинских военнослужащих в российские морги.

Инженерные подразделения группировки продолжают разминирование Суджанского приграничья. За прошедшие сутки обезврежено 12797 взрывоопасных предметов.

В ходе эвакуации мирных жителей из Гуево наши военнослужащие попали под массированный налет FPV-дронов противника. Также противник предпринимал попытки дистанционного минирования при помощи тяжелых коптеров – все БпЛА противника сбиты.

Под обстрел вражеской артиллерии также попали группы российских военнослужащих, пытавшихся вывезти тела украинских оккупантов из окрестностей Гуево и Николаево-Дарьино в российские морги.

На Волчанском и Липцовском направлениях противник контратак не проводил. При этом, враг активно использовал тяжелые коптеры типа "Баба Яга". За сутки на данных направлениях сбито свыше 20 БпЛА противника.

@warriorofnorth – цинк

В целом, все прошло ожидаемо.

На этой неделе будут обсуждать возможность нового перемирия – будут переговоры РФ и США в непонятном формате и переговоры в Лондоне между США, Британией и ЕС.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках