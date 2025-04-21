Скончался Папа Римский Франциск

Канцелярия Ватикана сообщила, что на 89-м году жизни скончался Папа Франциск, занимавший святейший престол с 2013 года и ставший первым представителем Латинской Америки во главе римско-католической церкви.

Папа Римский страдал от многочисленных заболеваний. По состоянию здоровья ему пришлось пропустить почти все церемонии Страстной недели, в том числе пасхальную мессу, нашел в себе силы, чтобы в главный христианский праздник приветствовать паломников и туристов.

Он объехал на открытом “папамобиле” площадь Святого Петра, а потом появился на балконе, чтобы выступить с традиционным пасхальным обращением Urbi et Orbi – Граду и миру. Франциск был очень слаб, но обошелся без кислородной маски.

Напомним 14 февраля Франциск был госпитализирован в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Он провел в больнице “Джемелли” пять недель и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды возникала опасность для его жизни.