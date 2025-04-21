Ученые впервые в мире засняли на видео редкого прозрачного кальмара

Спустя ровно столетие после первой встречи с останками этого загадочного существа его удалось увидеть вживую и записать эту встречу на видео. Исследовательская группа на борту судна Falkor из Института океана имени Шмидта во время изучения глубин акватории Южных Сандвичевых островов обнаружила прозрачного кальмара Mesonychoteuthis hamiltoni. Ранее этот вид был известен только по останкам, которые нашли в желудке кашалота в 1925 году.

На кадрах запечатлен детеныш, 30 см в длину. У него есть все характерные признаки данного вида, включая радужные глаза, прозрачную оболочку основного тела, крючки на щупальцах и две мощные ловчие лапы. Красноватый окрас конечностей запутал ученых – некоторые выдвинули гипотезу, что кальмары могут управлять своей прозрачностью.

Прозрачное тело частично объясняет, почему данный вид встречается так редко. Плюс он водится только на больших глубинах, этот экземпляр был найден совершенно случайно, когда подводный исследовательский аппарат погрузился на 600 м. Наука почти ничего не знает об этом виде живых существ, но есть предположения, что они вырастают всего до 50 см в длину, а потому не представляют никакой угрозы.

Источник — Schmidt Ocean Institute