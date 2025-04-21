Загадочная Сахара: пустыня, которую мы не знаем

Представляя себе Сахару, многие из нас рисуют в воображении бескрайние просторы высоких песчаных дюн и редкие зеленые оазисы. Тем не менее, недавние исследования показали, что реальность этой крупнейшей в мире горячей пустыни гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Об этом рассказывает IFLScience.

Фото из открытых источников

Оказывается, только четверть территории Сахары покрыта песком — это примерно 2,35 млн кв. км. Несмотря на эти огромные масштабы, оставшиеся три четверти пустыни представляют собой нечто совершенно другое.

Да, в Сахаре действительно существуют впечатляющие песчаные массивы, называемые эргами. Один из крупнейших — Гранд Эрг Ориентал, занимающий территорию порядка 308 тыс. кв. км. Эти пространства идеально подходят для формирования огромных дюн, которые поражают воображение своими масштабами.

Но песок — это лишь одна сторона медали. Например, в Чаде расположен знаменитый водоем Гельта д’Арчей, где в узких скалистых ущельях скрываются настоящие природные оазисы. Всего же в Сахаре насчитывают около 90 крупных оазисов, хотя, учитывая размеры пустыни, они разбросаны весьма редко.

Большая часть Сахары представляет собой скалистые плато (хамады), и гравийные равнины, именуемые серирами или регами. Здесь встречаются сухие долины и русла древних рек, а также обширные солончаки. Несмотря на разнообразие ландшафта, климат здесь крайне суровый: жара, засуха и практически полное отсутствие растительности делают эту местность неприветливой для большинства форм жизни.

История Сахары показывает, что эта территория не всегда была такой сухой и бесплодной. Около 8–3 тысяч лет назад, в эпоху, называемую «Зеленой Сахарой», этот регион был покрыт пышной растительностью и изобиловал водой. Люди занимались скотоводством, а климат позволял поддерживать богатое биоразнообразие.

И даже сегодня природа иногда напоминает о тех временах. Так, в октябре 2024 года на северо-западе Сахары прошел мощный внетропический циклон, принесший за два дня годовую норму осадков. Это событие стало причиной неожиданного наводнения, вызвавшего появление редких озер среди песчаных дюн.