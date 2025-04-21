Госдума запретила котам заниматься самолюбованием

Государственная дума поддержала инициативу общественного движения «За культуру в животные массы» и единогласно утвердила Кодекс этики домашнего животного (КЭДЖ).

Согласно новым правилам, четырёхлапым нарциссам теперь запрещается проводить у зеркала больше 10 минут подряд.

– Отечественными зоопсихологами давно доказано, что питомцам крайне вредно заниматься самолюбованием, так как это увеличивает риск депрессии и других расстройств, – сказал депутат Василий Стрючков.

За нарушение КЭДЖ котов и их хозяев будут привлекать к административной ответственности — штрафу от 3 до 5 тысяч рублей, либо обязательным работам до 100 часов.

В ближайшее время в каждом российского регионе откроются центры психологической помощи домашним животным, где питомцы смогут бесплатно получить консультацию специалиста и базовый набор лекарственных препаратов.

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