 

Опасный астероид может лететь к Земле прямо сейчас, и его невозможно обнаружить

21.04.2025, 8:50, Разное
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В 2013 году крупный астероид пролетел сквозь атмосферу и столкнулся с Землей, не будучи обнаруженным учеными. Этот инцидент заставил ученых задуматься о том, насколько хорошо мы защищены от подобных угроз в будущем. Теперь эксперты предупреждают, что подобная ситуация может повториться. Об этом сообщает Daily Star.

Фото из открытых источников

Руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Конверси выразил обеспокоенность по поводу возможного приближения еще одного астероида, который может быть незамеченным. Он отметил, что объект размером с YR4 (камень размером с футбольное поле, обнаруженный в прошлом году) может двигаться к Земле со стороны Солнца.

Конверси напомнил о происшествии 2013 года, когда астероид пролетел над ледяными равнинами на юге России. Хотя он не вызвал серьезных разрушений, звуковая волна разбила окна в Челябинске и травмировала сотни людей. Этот астероид не заметили до самого столкновения, поскольку двигался со стороны Солнца.

Европейское космическое агентство сообщает, что в свете Солнца может находиться множество астероидов, движущихся по траекториям, которые мы не можем отследить. Лука Конверси отметил, что в настоящее время у нас нет технологий для исследования пространства между Землей и Солнцем, что затрудняет обнаружение потенциально опасных объектов.

В настоящее время ЕКА совместно с NASA разрабатывает новый телескоп под названием Neomir, который будет способен обнаруживать объекты в инфракрасном диапазоне. Этот прибор позволит ученым заглянуть в «слепую зону» и обнаруживать астероиды, которые сейчас остаются вне поля зрения.

«Нам известны менее одного процента объектов размером с YR4», — отметил Конверси.

Он добавил, что хотя мы уже обнаружили около 40 000 околоземных объектов, их общее количество может достигать миллионов.

В январе 2023 года объект YR4 всерьез взволновал ученых, так как вероятность его столкновения с Землей в 2032 году была оценена как высокая, однако затем вероятность столкновения понизили. В настоящее время исследователи полагают, что объект, скорее всего, может столкнуться с Луной, хотя вероятность этого события составляет всего 1%.


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