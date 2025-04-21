Опасный астероид может лететь к Земле прямо сейчас, и его невозможно обнаружить

В 2013 году крупный астероид пролетел сквозь атмосферу и столкнулся с Землей, не будучи обнаруженным учеными. Этот инцидент заставил ученых задуматься о том, насколько хорошо мы защищены от подобных угроз в будущем. Теперь эксперты предупреждают, что подобная ситуация может повториться. Об этом сообщает Daily Star.

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Руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Лука Конверси выразил обеспокоенность по поводу возможного приближения еще одного астероида, который может быть незамеченным. Он отметил, что объект размером с YR4 (камень размером с футбольное поле, обнаруженный в прошлом году) может двигаться к Земле со стороны Солнца.

Конверси напомнил о происшествии 2013 года, когда астероид пролетел над ледяными равнинами на юге России. Хотя он не вызвал серьезных разрушений, звуковая волна разбила окна в Челябинске и травмировала сотни людей. Этот астероид не заметили до самого столкновения, поскольку двигался со стороны Солнца.

Европейское космическое агентство сообщает, что в свете Солнца может находиться множество астероидов, движущихся по траекториям, которые мы не можем отследить. Лука Конверси отметил, что в настоящее время у нас нет технологий для исследования пространства между Землей и Солнцем, что затрудняет обнаружение потенциально опасных объектов.

В настоящее время ЕКА совместно с NASA разрабатывает новый телескоп под названием Neomir, который будет способен обнаруживать объекты в инфракрасном диапазоне. Этот прибор позволит ученым заглянуть в «слепую зону» и обнаруживать астероиды, которые сейчас остаются вне поля зрения.

«Нам известны менее одного процента объектов размером с YR4», — отметил Конверси.

Он добавил, что хотя мы уже обнаружили около 40 000 околоземных объектов, их общее количество может достигать миллионов.

В январе 2023 года объект YR4 всерьез взволновал ученых, так как вероятность его столкновения с Землей в 2032 году была оценена как высокая, однако затем вероятность столкновения понизили. В настоящее время исследователи полагают, что объект, скорее всего, может столкнуться с Луной, хотя вероятность этого события составляет всего 1%.