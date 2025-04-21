 

Ученые создали препарат, восстанавливающий мозг после инсульта

21.04.2025, 7:45, Разное
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Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) сделали важный шаг в борьбе с последствиями инсульта. Они разработали препарат, который способен обеспечить полное физическое восстановление пациентов. Это достижение стало возможным благодаря новому лекарству под названием DDL-920, которое уже прошло успешные испытания на лабораторных животных. Об этом сообщает NewAtlas.

Фото из открытых источников

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, этот инновационный препарат демонстрирует способность восстанавливать поврежденные участки мозга после кровоизлияний, помогая пациентам вернуться к полноценной жизни без длительных физических реабилитаций.

Инсульт часто сопровождается разрушением связей между нейронами, что критически важно для нормальной двигательной активности. Именно эту проблему решает новый препарат: он способствует восстановлению утраченных нейронных соединений, устраняя повреждения мозга и возвращая пациентам контроль над своими движениями.

Хотя пока лекарство доступно лишь в рамках научных экспериментов и до сих пор не тестировалось на людях, перспективы его применения выглядят весьма многообещающими. Если клинические исследования подтвердят эффективность препарата на людях, это станет настоящим прорывом в медицине, значительно улучшив качество жизни миллионов людей, пострадавших от инсультов.

Сейчас исследователи активно работают над подготовкой дальнейших испытаний, чтобы как можно скорее сделать это средство доступным для широкой аудитории.


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