AFP: левым парламентариям из Франции отказали во въезде в Израиль

Представители парламентской делегации Франции заявили, что им было отказано во въезде в Израиль за два дня до запланированного визита. Они планировали посетить Израиль и Палестинскую автономию.

Как пишет агентство France-Presse, речь идет о представителях левых партий, которые ранее выступали с осуждением действий Израиля в Газе, обвиняя израильские власти в том, что они подвергают жителей сектора “коллективному наказанию”.

Парламентарии, которым было отказано во въезде в Израиль, направили петицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону.