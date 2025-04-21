 

AFP: левым парламентариям из Франции отказали во въезде в Израиль

21.04.2025, 7:30, Новости дня
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Представители парламентской делегации Франции заявили, что им было отказано во въезде в Израиль за два дня до запланированного визита. Они планировали посетить Израиль и Палестинскую автономию.

Как пишет агентство France-Presse, речь идет о представителях левых партий, которые ранее выступали с осуждением действий Израиля в Газе, обвиняя израильские власти в том, что они подвергают жителей сектора “коллективному наказанию”.

Парламентарии, которым было отказано во въезде в Израиль, направили петицию президенту Франции Эмманюэлю Макрону.


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