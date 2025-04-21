Вселенная может исчезнуть в результате «Большого сжатия», считают астрофизики

Многие исследователи считают, что Вселенная возникла в результате Большого взрыва, однако теперь исследователи высказывают предположение, что она может закончить свое существование в процессе, который называют «Большим сжатием».

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Согласно этой теории, космос может начать сжиматься, приводя к превращению материи в плотное и раскаленное ядро. Новое исследование представляет свидетельства, указывающие на то, что процесс сжатия может начаться раньше, чем предполагалось ранее, сообщает MailOnline.

Основной причиной этого изменения в понимании служит тёмная энергия — загадочная сила, которая, как считалось, постоянно расширяет Вселенную. Однако, объединив крупнейшую в истории карту космоса с другими ключевыми измерениями, исследователи пришли к выводу, что тёмная энергия может изменяться со временем.

Доктор Виллем Элберс из Института вычислительной космологии Даремского университета, участвовавший в исследовании, отметил: «Наши новые данные свидетельствуют о том, что тёмная энергия может меняться со временем, и если это так, это изменит всё, что мы думали о космосе».

С момента Большого взрыва, произошедшего около 13,8 миллиарда лет назад, Вселенная расширяется, подобно надувающемуся воздушному шару. Альберт Эйнштейн предложил концепцию тёмной энергии, чтобы объяснить это расширение. Согласно стандартной модели, тёмная энергия должна обеспечивать бесконечное расширение Вселенной.

Некоторые учёные высказывали предположение, что гравитация в конечном итоге может преодолеть тёмную энергию и привести к сжатию Вселенной. Если это произойдет, звёзды и галактики могут столкнуться, образуя горячее ядро, где температура достигнет тысяч градусов по Цельсию, разрывая атомы на составляющие части.

До недавнего времени это было лишь теорией. Однако новое исследование, проведенное с использованием спектроскопического инструмента Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, изменило представления о тёмной энергии. Этот телескоп способен одновременно измерять свет от 5000 галактик, что позволило создать наиболее полную карту видимой Вселенной.

Исследователи сравнили новую карту с другими данными, включая реликтовое излучение и свет от взрывающихся звёзд. Хотя стандартная модель объясняет эти измерения по отдельности, она не справляется с их совокупным анализом. Профессор Уилл Персиваль из Университета Ватерлоо отметил, что «мы все больше склоняемся к мысли, что нам, возможно, придется изменить нашу стандартную космологическую модель».

Исследование также сосредоточилось на барионах — частицах, которые составляют обычную материю. Ученые изучили звуковые волны, которые помогают определить скорость расширения Вселенной и силу, с которой тёмная энергия воздействует на нее. Новые точные измерения подтверждают, что тёмная энергия могла изменяться с течением времени, что делает сценарий сжатия более вероятным.

Доктор Андрей Кучу из Беркли, участвовавший в исследовании, подчеркнул: «Мы позволяем Вселенной рассказать нам, как она устроена, и, возможно, она говорит нам, что всё сложнее, чем мы думали».

Эти открытия могут привести к пересмотру существующих представлений о космосе и его будущем.