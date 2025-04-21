Рупор кремлевской пропаганды: Вот и РСЗО из Северной Кореи
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Не очень умный боец спалил на видео, которое утекло противнику, северокорейскую 240мм колесную РСЗО где-то в зоне СВО.
Так-то, клиент особистов. Не надо такие видео снимать и рассылать по соц.сетям/мессенджерам.
Ну а так, ранее уже появлялись подтверждения наличия 170мм северокорейских САУ Коксан на фронте (одна получила серьезные повреждения после атаки FPV-дрона в Курской области).
Вот теперь и РСЗО нарисовались.
Северных корейцев осталось еще на 2-3 Украины.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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