Рупор кремлевской пропаганды: Вот и РСЗО из Северной Кореи

Не очень умный боец спалил на видео, которое утекло противнику, северокорейскую 240мм колесную РСЗО где-то в зоне СВО.

Так-то, клиент особистов. Не надо такие видео снимать и рассылать по соц.сетям/мессенджерам.

Ну а так, ранее уже появлялись подтверждения наличия 170мм северокорейских САУ Коксан на фронте (одна получила серьезные повреждения после атаки FPV-дрона в Курской области).

Вот теперь и РСЗО нарисовались.

Северных корейцев осталось еще на 2-3 Украины.

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Источник: Colonel Cassad

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