Мнение «аналитика»: О пасхальном перемирии… Что дальше?

В целом объявленное российским президентом Владимиром Путиным «пасхальное перемирие» завершается вполне предсказуемо. Хотя обе стороны обвиняли друг друга в его нарушении, каких-то прям серьёзных и тем более фатальных инцидентов не зафиксировано. Где-то были локальные обстрелы, засады и штурмы, но без тех последствий, которые говорили бы о полном провале.

И это свидетельствует, что запрос «на мир» прослеживается с обеих сторон даже у подразделений «на нуле». Какой логичный следующий шаг напрашивается?

#Украина в своей манере предложила «перемирие» в форме сохранения запрета на дальнобойные удары по «гражданской» инфраструктуре. Что дало бы ей простор как для обвинений России, так и для своих атак на «военные» объекты, включая жилые дома в приграничных регионах РФ.

В качестве алаверды #Россия могла бы предложить немедленные прямые переговоры между двумя странами о модальностях полноценного соглашения о временном прекращении огня (с возможностью его пролонгации) при медиации #США. В повестку таких переговоров могли бы быть включены все проблемные темы, включая:

— подробное описание конкретных видов оружия, запрет применения которого включает соглашение;

— порядок фиксации нарушений режима прекращения огня и полномочный орган/структура;

— порядок рассмотрения споров сторон относительно зафиксированных нарушений

— и т.п.

Обязательное условие — прямые личные встречи делегаций после надлежащей фиксации их полномочий страной-медиатором, а также публичный характер самих переговоров, вплоть до включения прямого эфира.

Как думаете, пошёл бы Киев на это?

А #Кремль?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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