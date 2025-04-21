Мнение «аналитика»: О пасхальном перемирии… Что дальше?
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В целом объявленное российским президентом Владимиром Путиным «пасхальное перемирие» завершается вполне предсказуемо. Хотя обе стороны обвиняли друг друга в его нарушении, каких-то прям серьёзных и тем более фатальных инцидентов не зафиксировано. Где-то были локальные обстрелы, засады и штурмы, но без тех последствий, которые говорили бы о полном провале.
И это свидетельствует, что запрос «на мир» прослеживается с обеих сторон даже у подразделений «на нуле». Какой логичный следующий шаг напрашивается?
#Украина в своей манере предложила «перемирие» в форме сохранения запрета на дальнобойные удары по «гражданской» инфраструктуре. Что дало бы ей простор как для обвинений России, так и для своих атак на «военные» объекты, включая жилые дома в приграничных регионах РФ.
В качестве алаверды #Россия могла бы предложить немедленные прямые переговоры между двумя странами о модальностях полноценного соглашения о временном прекращении огня (с возможностью его пролонгации) при медиации #США. В повестку таких переговоров могли бы быть включены все проблемные темы, включая:
— подробное описание конкретных видов оружия, запрет применения которого включает соглашение;
— порядок фиксации нарушений режима прекращения огня и полномочный орган/структура;
— порядок рассмотрения споров сторон относительно зафиксированных нарушений
— и т.п.
Обязательное условие — прямые личные встречи делегаций после надлежащей фиксации их полномочий страной-медиатором, а также публичный характер самих переговоров, вплоть до включения прямого эфира.
Как думаете, пошёл бы Киев на это?
А #Кремль?
—
Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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