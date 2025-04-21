 

Китайские учёные открыли новый метод лечения рака

21.04.2025, 3:30, Разное
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Китайские специалисты нашли необычный подход к лечению онкологических заболеваний, основываясь на способности нашего организма отторгать чужеродные ткани. Они разработали инновационный метод, который уже показал первые обнадеживающие результаты в борьбе с различными видами рака.

Фото из открытых источников

Метод основан на применении онколитической вирусотерапии — исследователи модифицировали безвредный для человека вирус Ньюкасла таким образом, чтобы он помогал организму распознавать и атаковать злокачественные опухоли. Вирус был изменен так, что добавлял на поверхности раковых клеток особые сахара, которые раньше вызывали сильные иммунные реакции и приводили к неудачным попыткам трансплантаций органов животных, таких как свиные почки или сердце.

Эта модификация заставляет иммунную систему воспринимать опухолевые клетки как нечто чужое и активно уничтожать их. Пять обезьян с раком печени, получавших лечение новым препаратом, прожили в среднем на два месяца дольше, чем животные, которым вводили лишь физраствор.

На людях эксперимент показал разные результаты. Через два года после начала терапии у двоих пациентов наблюдалось уменьшение размеров опухолей, хотя полного исчезновения не произошло. Еще пятеро больных заметили стабилизацию роста новообразований, однако у большинства участников исследования рост опухолей впоследствии возобновлялся. Только двое испытуемых не ощутили никакой пользы от нового лечения.

Несмотря на необходимость дальнейшего изучения, авторы исследования выражают надежду, что этот метод сможет стать эффективным инструментом в лечении запущенных форм рака.


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