 

Учёные считают, что обнаружили «гигантский подземный город» под пирамидами Гизы

21.04.2025, 2:25, Разное
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Исследовательские группы из шотландского Университета Стратклайда и итальянского Пизанского университета сделали неожиданное открытие, которое может изменить представления о древнеегипетских памятниках. Используя передовые технологии радиолокационного зондирования, учёные смогли заглянуть глубже под поверхность земли, где возвышаются знаменитые пирамиды Гизы. Об этом сообщает MailOnline.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Обнаружив странные образования, простирающиеся на сотни метров под песком, специалисты утверждают, что нашли нечто удивительное. В частности, было выявлено восемь вертикально расположенных цилиндрических структур, уходящих на глубину около 640 метров, а также несколько других объектов, скрытых еще глубже — до 1200 метров.

Фото из открытых источников / Цилиндрические структуры под пирамидой Хефрена / dailymail.co.uk

Профессор Лоуренс Коньерс из Денверского университета, специализирующийся на радиолокационном исследовании, скептически отнёсся к громким заявлениям о «гигантском подземном городе». По его мнению, современные приборы пока не способны пробивать столь мощные слои породы, чтобы достоверно утверждать о наличии огромных комплексов. Однако он признал возможность существования небольших помещений или пещер под пирамидами, но подчеркнул, что истинность гипотезы требует тщательной проверки через раскопки.

«Я считаю, что пока авторы не выдумывают ничего лишнего и их основные методы верны, все, кому небезразличен артефакт, должны ознакомиться с их интерпретациями», — пояснил он.

«Мы можем спорить о интерпретациях, и это называется наукой. Но основные методы должны быть надёжными».

Пока исследование находится на начальной стадии, и ученым еще предстоит подтвердить свои догадки. Тем не менее, даже такие предварительные данные вызывают интерес, и эксперты продолжают обсуждать возможные варианты интерпретаций полученных данных.


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