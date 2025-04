Крупнейшие органические соединения обнаружили на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе самые крупные органические соединения, когда-либо найденные на этой планете. Исследование на соответствующую тему опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фото из открытых источников / © NASA / JPL-Caltech

Органические соединения обнаружили в заливе Йеллоунайф, в районе, который когда-то был дном озера, где существовали условия, благоприятные для зарождения жизни. Возраст образа породы, из которого были извлечены эти органические молекулы, около 3,7 миллиарда лет.

На борту марсохода были проведены тесты, которые показали наличие длинноцепочечных алканов — органических молекул, считающихся остатками жирных кислот. Хотя эти соединения могут возникать в результате небиологических процессов, они также являются ключевыми компонентами клеточных мембран всех живых организмов на Земле.

Важно отметить, что исследователи не нашли биосигнатуры — признаков, которые могли бы подтвердить существование жизни в прошлом или настоящем. Тем не менее, химик-аналитик Кэролайн Фрейсине подчеркнула, что данный материал предоставляет отличную возможность для дальнейшего исследования признаков древней жизни на Марсе. Она отметила: «Эти молекулы могут быть созданы как в результате химических, так и биологических процессов».

В рамках нового исследования Фрейсине и её команда разработали методику для более глубокого анализа образцов аргиллита. В результате Curiosity обнаружил более крупные органические молекулы, такие как декан, ундекан и додекан. Учёные проанализировали образец под названием Cumberland, который, вероятно, содержал карбоновые или жирные кислоты, преобразовавшиеся в алканы в процессе нагревания.

Хотя эти кислоты могут образовываться в результате абиотических процессов, они также считаются универсальными продуктами биохимии, как на Земле, так и, возможно, на Марсе. При более детальном анализе учёные заметили, что марсианская органика вырабатывала жирные кислоты, добавляя по два атома углерода за раз, аналогично процессам, происходящим в живых организмах на Земле.

С недавним открытием, исследователи надеются, что органические следы жизни могут сохраняться в марсианских породах в течение миллиардов лет, что увеличивает шансы на обнаружение признаков прошлой жизни. Марсоход Curiosity также везёт с собой ещё один образец породы, который может содержать более крупные органические соединения, потенциально подтверждающие наличие жирных кислот.

С момента своего запуска в 2011 году Curiosity преодолел более 32 километров по кратеру Гейла, исследуя древнюю окружающую среду планеты. За это время он обнаружил органические вещества в древних аргиллитах и продолжает исследовать богатый сульфатами регион Марса.