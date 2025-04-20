Реальность или симуляция: странные явления заставляют задуматься

Недавно пассажиры авиарейсов стали свидетелями необъяснимых событий, которые заставили многих пересмотреть привычные представления о мире, рассказывает РЕН ТВ. В одном случае самолет, пролетавший над Сан-Франциско, словно застыл в небе, оставаясь неподвижным на протяжении всей записи. Аналогичная ситуация произошла и в Канаде, где птица прекратила махать крыльями и повисла в воздухе.

Фото из открытых источников

Эти случаи кажутся невозможными с точки зрения законов физики, однако у современных ученых появилась невероятная гипотеза, объясняющая подобные аномалии. Они предполагают, что наша реальность — всего лишь искусственная компьютерная симуляция, созданная кем-то неизвестным. Время от времени в этой симуляции происходят сбои, например, происходят зависания самолетов и птиц.

Гипотеза настолько захватывающая, что группа физиков из США решила провести эксперимент, который мог бы подтвердить или опровергнуть ее. Их внимание привлекли мельчайшие частицы света — фотоны, поведение которых меняется в зависимости от присутствия наблюдателя. Когда на них смотрят, они ведут себя хаотично, а когда наблюдение прекращается, начинают двигаться упорядоченно, как морские волны. Это явление получило название эффекта наблюдателя.

Согласно этой теории, сам факт наблюдения меняет свойства объектов. Чтобы проверить это, исследователи предложили провести необычный эксперимент. Они планируют запустить фотоны через две прорези в ширме, за которой установлен экран с детектором. Если фотоны ведут себя как шарики, оставляя следы в виде двух параллельных полосок, значит, присутствует наблюдатель. Однако, если наблюдателей нет, следы на экране напоминают волны.

Идея заключается в том, чтобы обмануть предполагаемую симуляцию. Ученые хотят создать иллюзию проведения эксперимента, не запуская фактически никаких частиц. Если симуляция работает, она должна показать результаты несуществующего опыта.

Но что же будет, если выяснится, что человечество действительно живет внутри компьютерной модели? Доцент института компьютерных наук и прикладной математики МАИ Дмитрий Сошников предлагает два варианта поведения: стать важным элементом системы, например, президентом, или вести себя необычно, чтобы оставаться интересным объектом наблюдения.

Несмотря на интригующий характер эксперимента, его результаты не гарантируют окончательного ответа. Возможно, наш мир намного сложнее и интереснее, чем простая компьютерная игра. Ученые продолжают исследовать самые невероятные гипотезы, пытаясь разгадать тайны Вселенной.