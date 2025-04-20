 

Археологи обнаружили следы древнего сада в Иерусалиме

20.04.2025, 22:05, Разное
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Во время археологических раскопок на территории Храма Гроба Господня в Иерусалиме были найдены остатки сада, существовавшего примерно две тысячи лет назад. Исследователи предполагают, что в этом месте когда-то росли оливковые деревья и виноградные лозы. Об этом сообщает rodina-history.ru.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Согласно информации, опубликованной в The Times of Israel, результаты раскопок соответствуют описаниям, содержащимся в Евангелии от Иоанна. В этом тексте упоминается, что место распятия Иисуса находилось рядом с садом, где был высечен гроб, в который Его положили. Ученые смогли установить наличие сада благодаря анализу образцов почвы, извлечённых из-под пола базилики. Археоботанические исследования подтвердили, что территория была покрыта зелёными насаждениями задолго до появления храма.

Профессор Франческа Романа Стасолла из Римского университета Ла Сапиенца отметила, что во времена Иисуса эта местность находилась за пределами городских стен. Лишь через сто лет, при императоре Адриане, здесь была основана римская колония Элия Капитолина. В IV веке на этом месте был построен Храм Гроба Господня, который объединяет главные святыни христианства, включая Голгофу и пещеру, где, согласно преданию, был погребён и воскрес Иисус Христос.

В последние годы в храме ведутся археологические работы, инициированные в связи с планами масштабной реконструкции. Процесс исследований осложнён тем, что храм остаётся действующим. Археологи работают небольшими участками: каждый из них сначала раскапывается, изучается, а затем снова засыпается. Современные технологии позволяют восстанавливать единую картину находок в лабораторных условиях. В будущем планируется создать мультимедийную реконструкцию исторического облика этого места.

Одной из наиболее значимых находок стали фрагменты каменных стен, которые, вероятно, окружали древний сад. Эти данные подтверждают библейские свидетельства о зелёной зоне, существовавшей между Голгофой и гробницей, и открывают новые перспективы для изучения истории Храма Гроба Господня.


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