Необычный случай в Цзилине: рука женщины застряла во рту ее парня

В больнице провинции Цзилинь (Китай) произошел странный инцидент, привлекший внимание местных жителей и пользователей социальных сетей. Женщина обратилась за медицинской помощью после того, как её рука застряла в рту её партнера в процессе съемки забавного видео.

Фото из открытых источников / Кадр из американского сериала «Доктор Хаус»

Пара решила проверить, сможет ли жительница засунуть руку в рот своему парню. Она успешно поместила кулак в его рот, однако, когда попыталась вытащить руку, мышцы его челюсти сократились, и она крепко застряла.

После множества неудачных попыток освободить руку, молодая жительница поняла, что без медицинской помощи не обойтись. Врачи в больнице были очень удивлены, пока не узнали подробности происшествия. Женщина рассказала, что лицо её партнера стало красным, и он не мог закрыть рот, что вызвало обильное слюноотделение и даже бульканье в горле. Более того, его зубы зажали её запястье, что добавляло к ситуации дополнительный дискомфорт.

Доктор Чжан Минъюань, который занимался этим случаем, объяснил, что мышцы челюсти пациента сократились, что и привело к застреванию руки. Это создало опасный замкнутый круг: боль усиливала сжатие челюсти. Врачи приняли решение успокоить пациента, чтобы предотвратить удушье, и включили успокаивающую музыку. Затем с помощью специального устройства они смогли осторожно расширить челюсть, чтобы ввести миорелаксант.

Спустя примерно 20 минут доктор Чжан аккуратно повернул запястье женщины, используя особенности челюстного сустава, чтобы освободить её руку. Позже врач предупредил, что насильственное открывание челюсти может привести к повреждению нервов или вывиху челюсти. Этот случай стал напоминанием о том, что не стоит проводить подобные эксперименты ради развлечения.