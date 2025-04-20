Британские лингвисты обсуждают исключение русизмов из английского языка

В Великобритании лингвисты и юристы разрабатывают пакет мер, направленный на защиту английского языка от проникновения иностранных слов, прежде всего – русских.

Предлагается исключить из публичной речи слова vodka, tundra, mammoth, kvass, dacha и многие другие.

Вдобавок лингвисты намерены запретить использование русского мата. Лейбористы, впрочем, на этот счёт готовят поправку, согласно которой запрет не будет распространяться на суда королевского флота, а также на территории портов, пристаней, гаваней и отдельных предприятий.

– Запрет русского мата в перечисленных местах мог бы существенно нарушить производственные и технологические процессы, – поясняет один из лордов, входящий в комитет по борьбе с иностранным влиянием. – В то же время нам определённо предстоит большая битва за чистоту языка – веками английский язык подвергался загрязнению со стороны русского, в него упорно тащили одно слово за другим, объясняя это тем, что так модно. В результате этой зловредной моды у нас в страну проник не только русский язык, но и русское мышление.

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