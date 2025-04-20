 

Британские лингвисты обсуждают исключение русизмов из английского языка

20.04.2025, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Великобритании лингвисты и юристы разрабатывают пакет мер, направленный на защиту английского языка от проникновения иностранных слов, прежде всего – русских.

Предлагается исключить из публичной речи слова vodka, tundra, mammoth, kvass, dacha и многие другие.

Вдобавок лингвисты намерены запретить использование русского мата. Лейбористы, впрочем, на этот счёт готовят поправку, согласно которой запрет не будет распространяться на суда королевского флота, а также на территории портов, пристаней, гаваней и отдельных предприятий.

– Запрет русского мата в перечисленных местах мог бы существенно нарушить производственные и технологические процессы, – поясняет один из лордов, входящий в комитет по борьбе с иностранным влиянием. – В то же время нам определённо предстоит большая битва за чистоту языка – веками английский язык подвергался загрязнению со стороны русского, в него упорно тащили одно слово за другим, объясняя это тем, что так модно. В результате этой зловредной моды у нас в страну проник не только русский язык, но и русское мышление.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Взрывы звёзд могли стать причиной массовых вымираний на Земле

22.04 / Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно

22.04 / Пантанал: загадочное болото, полное тайн и мифов

22.04 / От порядка к беспорядку, или Что такое энтропия?

22.04 / Украшения возрастом 2000 лет изготовили с помощью сложных алмазных свёрл

22.04 / Можно прожить дольше 100 лет: Ученые исследовали самую старую женщину в мире

22.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Боеприпасы для войны на Украине (и не из Северной Кореи)

22.04 / NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты

22.04 / Марс скрывает огромный подземный океан, пришли к выводу исследователи

22.04 / Предки современных людей воссоединились с загадочной популяцией 300 000 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика