Мнение: Дональд Трамп тяготится противостоянием с Россией

Марко Рубио (трамповский аналог Энтони Блинкена) заявил, что США намерены умыть руки и выйти из конфликта на Украине, если стороны не подпишут мирный договор в ближайшие дни. Цитирую прямую речь госсекретаря (ссылка):

Я не собираюсь раскрывать детали рамочного соглашения, поскольку, когда начинаешь обсуждать такие вещи через СМИ, всё разваливается. Это широкие рамки, позволяющие нам оценить ситуацию: да, существуют разногласия, и никто не утверждает, что всё можно решить за 12 часов. Но мы хотим понять, насколько велики эти различия и можно ли их сократить — есть ли вообще возможность достичь прогресса в отведённый нами срок.

Мы обсудили общие контуры с обеими сторонами. Вчерашние встречи, на мой взгляд, прошли позитивно. Разумеется, украинцам предстоит вернуться домой, обсудить всё с президентом и учесть их позицию. Мы надеемся получить от них ответ в ближайшее время. Но нам нужно в течение нескольких дней определить, возможно ли это в краткосрочной перспективе. Если нет — думаю, с нашей стороны мы просто перейдём к другим делам. Президент настроен решительно: он вложил в это много времени и энергии, но в мире сейчас происходит множество других событий, требующих нашего внимания.

Это важно, но есть и другие не менее значимые вопросы, заслуживающие такого же, если не большего, внимания. Мы хотим сделать всё возможное, чтобы помочь. Вчерашняя встреча была конструктивной. Французы, британцы и немцы проявили себя очень позитивно и оказали большую поддержку. Мы благодарны им за организацию этих переговоров и надеемся, что в начале следующей недели состоится ещё одна встреча, на которой мы получим более чёткие ответы о том, насколько близки мы к реальному прогрессу. Но этот процесс не будет продолжаться бесконечно.

Позже Дональд Трамп подтвердил, что Марко Рубио сказал всё верно, однако заметил, что чёткого дедлайна он себе не ставит. Цитирую: «нет конкретного количества дней, но мы хотим завершить это быстро» (ссылка). Также Трамп сказал, что «если по какой-то причине одна из сторон сильно усложняет ситуацию, мы просто скажем: “Вы глупы, вы ужасные люди”, и откажемся от участия — но, надеюсь, до этого не дойдёт».

Посыл Трампа очевиден — это не наша война, нам надоело, у нас вот Израиль ещё есть, так что мы ещё немного вас поуговариваем, а потом как-нибудь сами разбирайтесь. Хитрый план США, при помощи которого Дональд Трамп рассчитывает на этот раз избежать позорного афганского сценария, мы с Кримсональтером обсуждаем сегодня в Клубе Зелёной Свиньи (ссылка).

Пожалуй, вы не удивитесь, если узнаете, что по версии Си-Эн-Эн злодеи — это мы с вами, и что якобы «Москва затягивает переговоры и отклонила предложение о прекращении огня, согласованное Киевом». Такое грубое отклонение от фактического положения дел раздражает, однако мы можем утешиться тем, что прямо сейчас администрация Трампа рубит одно щупальце глубинного государства за другим. К примеру, не далее как в среду тот же Рубио закрыл крупное подразделение Госдепа, созданное для «борьбы с иностранной дезинформацией» (ссылка). Будьте уверены, Си-Эн-Эн тоже приходится кисло.

В общем, хорошие новости. Надо только держать в голове два обстоятельства.

Первое — Дональд Трамп много болтает, часто передумывает и регулярно включает режим ковбоя, начиная отчаянно палить из кольта в потолок. Трампу сейчас вроде бы выгодно исполнить обещанное и уйти из нашего региона, но как он поступит на самом деле, не знает, думаю, даже сам Трамп.

Второе — нашими соседями управляет сейчас Британия, а европейским политикам выгодно держать конфликт горячим как можно дольше, то есть воевать до последнего украинца или до последнего гектара, смотря что раньше закончится.

Исходя из этого, я оцениваю шансы на завершение конфликта в апреле-мае как не слишком-то высокие.

PS. Интересный факт. В Польше раньше площадь земли измеряли в моргах (ссылка). Изданный в 1884 году том VI «Географического словаря Королевства Польского и других славянских стран» писал: «Морг (нем. „Morgen“ — утро), означает площадь земли, которую один человек может в течение 1 дня скосить или вспахать. В старопольском языке перевод с немецкого слова „morgen“ на польское слово „утрина“ не прижился, слово „morgen“ осталось в широком обиходе. Размеры морга были различными; каждая область имела свою меру. Морг коронный старопольский равнялся 59,85 ара, морг новопольский — 56,017 ара, литовский морг — 71,226 ара, хелмский старый — 56,062 ара, прусский или магдебургский, известный также как рейнский — 25,532 ара, саксонский морг — 27,67 ара, венский морг — 1600 квадратных саженей или 57,554 ара. Десятина составляла 1,95 новопольского».