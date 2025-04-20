Ученые представлили карту Антарктиды без ледяного покрова

Антарктида — загадочный континент, скрытый под многометровым слоем льда. В течение долгих лет писатели-фантасты представляли себе «затерянные миры», сохранившиеся с древнейших времен. Теперь исследователи обнаружили, что такой мир действительно существует — это Антарктида, миллионы лет назад погребенная под толщей льда.

Фото из открытых источников / British Antarctic Survey (Британская антарктическая служба)

Недавно Британская антарктическая служба представила детальную карту, демонстрирующую, как мог бы выглядеть этот континент без ледникового щита. Основываясь на данных, накопленных за десятилетия исследований, карта показывает разнообразие рельефа региона: горные цепи, долины рек, озера и равнины.

Трудно поверить, но некогда по этим землям ходили динозавры, а территория была покрыта густыми лесами и болотами. Подо льдами, возможно, до сих пор покоятся окаменелости древних существ.

Новая карта позволит ученым моделировать последствия климатических изменений и прогнозировать движение ледяных масс в будущем.

Гляциолог доктор Хэмиш Притчард отметил: «Эта информация служит основой для наших компьютерных моделей, предсказывающих перемещение льда при повышении температур».

По словам ученого, процесс таяния напоминает поливку сиропа на поверхность кекса: любые неровности влияют на скорость растекания жидкости. Так и в Антарктиде: горы замедляют продвижение льда, тогда как плоские участки способствуют его быстрому скольжению.

Специалист по картографированию BAS Питер Фретвелл говорит:

«В целом стало ясно, что Антарктический ледниковый щит толще, чем мы предполагали изначально, и состоит из большего объёма льда, который опирается на каменное основание, находящееся ниже уровня моря. Это подвергает лёд большему риску таяния из-за проникновения тёплых океанических вод на окраины континента.»

Создание карты открывает перед исследователями захватывающие перспективы и позволяет глубже изучить прошлое и будущее этого уникального континента.