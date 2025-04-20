Мнение: Какие долги у США

Многие никак не могут понять, почему Трамп так нервно себя ведет, едва только вступил в должность президента. Откуда такие дерганые (на вид) поступки, почему США явно отказываются и дальше оставаться “всеобщим дядюшкой”, безропотно выдающим направо и налево миллиарды “помощи” чуть ли не всем, кто за нею обращается, финансировать военные операции по всему миру, держать военные базы везде в мире, безропотно платить тарифы на торговлю чуть не со всеми самыми мелкими (и наглыми) государствами мира, которых, по идее, Штаты могли бы раздавить одним плевком?

А есть объяснение – деньги заканчиваются. США, ведя десятки лет самую размашистую политику по всей планете, “незаметно” накопили огромный долг, который уже сами не могут тащить. Вот, запись из перевода статьи Tanvi Ratna (экономический обозреватель Фоксньюз):

Тикающие часы на 9,2 триллиона долларов

[Все обсуждающие, даже если знают про громадный госдолг США в 36 триллионов долларов, в 5 раз превышающий весь годовой бюджет (который равен 7 триллионов), на который набегают громадные проценты – не понимают что в нем имеется еще и график выплат.

Начнем с цифры, которая кажется слишком огромной, чтобы полностью осознать: 9,2 триллиона долларов. Это сумма долга, которую правительство Соединенных Штатов должно рефинансировать только в 2025 году, причем 6,5 триллиона долларов должны быть выплачены к июню. Представьте себе это как финансовую приливную волну — «стену сроков погашения», которую нужно как-то масштабировать, реструктурировать и преодолеть”.

С Илоном Маском и командой DOGE, нацеленными на сокращение примерно на 4 миллиарда долларов в день, администрация прогнозирует ошеломляющее сокращение дефицита на триллион долларов к концу 2025 года. Фискальная ответственность встречается с разумными рыночными сигналами. Это, по крайней мере на бумаге, может быть фискальной детоксикацией в масштабах, которых мы никогда не видели.”

В общем, понятно, что Трамп взялся решать невероятную задачу, объем которой Трамп не сможет по-настоящему даже подвинуть. Как видим, в самых смелых мечтах он сократит долг страны лишь на триллион – только на 1/36, то есть менее чем на 3%. Решающего успеха при жизни Трампу не добиться – это задача для целых поколений американцев. Но это достойно, считается, что так и надо – ставить перед собой цели, заведомо превышающие срок твоей жизни.