Объём книг могут законодательно ограничить до 100 страниц

В правительстве рассматривают установить рекомендованный максимальный объём книг на уровне 100 страниц в связи с недавним исследованием Росстата.

Оно указывает, что книги объёмом свыше этой нормы в несколько раз чаще используются в качестве подставок, и только 22% респондентов дочитывают их до конца.

– Мы считаем, что если писатель всё-таки хочет что-то написать, то пусть пишет по делу, без воды. Так и нам проверять легче и народу понятнее, – прокомментировал источник в рабочей группе, представляющий Минкульт.

Превышение рекомендованной нормы в министерстве предлагают трактовать как «формализм и очковтирательство» со всеми вытекающими последствиями и штрафами для издательств, авторов и даже покупателей.

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