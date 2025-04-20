 

Британские изобретатели представили самоохлаждающиеся банки для напитков

20.04.2025, 16:45, Разное
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Лондонский стартап Delta H Innovations анонсировал разработку уникальной технологии самоохлаждающихся банок для напитков. Эта разработка может изменить подход к охлаждению в условиях растущих затрат на электроэнергию и экологических проблем. Новая алюминиевая банка под названием «Cool Can» сочетает в себе инновационный дизайн и простые химические реакции, позволяя охлаждать напитки одним нажатием кнопки. Об этом сообщает odditycentral.com.

Фото из открытых источников

В жаркие летние дни холодный напиток становится настоящей находкой. Однако традиционные методы охлаждения требуют значительных ресурсов и могут негативно сказываться на окружающей среде. Cool Can предлагает альтернативное решение: при нажатии кнопки на дне банки активируется скрытый резервуар с водой, которая взаимодействует с особым составом солей между стенками банки, снижая температуру содержимого на 6–7 градусов по Цельсию.

По словам основателя компании Джеймса Вайса, процесс охлаждения занимает около 10 минут, а благодаря специальной конструкции банка сохраняет прохладу в течение 45 минут. Для удобства пользователей на банке предусмотрена индикаторная снежинка, меняющая цвет с белого на синий, когда напиток достигает нужной температуры.

Журналист Алекс Пелл из The Evening Standard протестировал Cool Can и подтвердил, что устройство действительно работает. После активации и переворачивания банки, она ощутимо охладилась, а на её поверхности появился конденсат. Хотя точная температура напитка не была измерена, ощущение прохлады подтвердило эффективность технологии.

Вайс отметил, что идея самоохлаждающейся банки могла бы прийти на ум крупным корпорациям, но иногда именно небольшие компании становятся первопроходцами. Delta H Innovations уже ведёт переговоры с известными брендами, такими как Coca-Cola и Red Bull, о возможном сотрудничестве.

Несмотря на то, что патент на Cool Can ещё не получен, стартап надеется, что новый продукт будет доступен этим летом для тестирования на музыкальных фестивалях. Вайс уверен, что дополнительные расходы для потребителей будут минимальными, особенно с учётом потенциала сокращения затрат на охлаждение и возможности вторичной переработки. Однако стоит отметить, что банка объёмом 500 мл вмещает только 70% содержимого стандартной банки.

Пока остаётся открытым вопрос о времени выхода Cool Can на рынок, но интерес к этой технологии уже проявляют многие.


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