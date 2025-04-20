 

В учения по гражданской обороне включат скоростную разборку и сборку дрона

20.04.2025, 15:33, Разное
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Начиная со следующего года, в учениях по гражданской обороне и школьном курсе НВП появится скоростная разборка и сборка дрона.

Согласно нормативу, гражданин должен уметь разобрать беспилотник не более чем за 30 секунд, а собрать – за 1 минуту; при этом тип дрона в стандарте не указан.

Норматив внесли по инициативе видного общественника, председателя «Союза ветеранов всех войн» прапорщика Виктора Здановича. Как объяснил он сам в эфире радиостанции «Комсомольская правда», таков был «запрос времени».

– Как говорили мне ещё в моей юности – если ты не умеешь разобрать и собрать автомат Калашникова за полминуты, то ты и не человек даже, а так, крыса гражданская. Сейчас, я считаю, надо идти в ногу со временем и применить аналогичный принцип к беспилотникам, – пояснил он.

В ближайшем будущем в нормативах также появится уничтожение дронов противника подручными средствами и сооружение станций радиоэлектронной борьбы на основе «элементной базы, встречающейся в быту».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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