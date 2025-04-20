 

Демократическая партия Гонконга под давлением официального Пекина начала процесс самороспуска

20.04.2025, 15:25, Новости дня
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Демократическая партия Гонконга, одна из последних про-демократических сил в этом автономном районе Китая, начала процесс самороспуска. Это произошло под давлением коммунистических властей КНР.

“Нам сообщили, что, если партия не прекратит свою деятельность, у этого будут последствия”, – сообщил телеканалу CNN бывший глава партии Юн Сум.

Партия была основана в 1994 году, за три года до того, как бывшая британская колония присоединилась к КНР. Китайские власти, первоначально обещавшие сохранить демократическое устройство Гонконга, со временем начали атаку на свободы и права граждан, а затем перешли к репрессиям.

На протяжении долгих лет Демократическая партия воспринималась как умеренная политическая сила, готовая к диалогу с официальным Пекином, несмотря на политику, проводимую им в отношении Гонконга. Однако власти, стремящиеся к полному разгрому оппозиции, не могут согласиться с существованием силы, выступающей против генеральной линии КПК.


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