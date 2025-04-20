Физики получили электроэнергию от вращения Земли

В марте 2025 года команда исследователей под руководством профессора Кристофера Чайбы из Принстонского университета представила интересные результаты своего эксперимента, целью которого было использование вращения нашей планеты для производства электричества. Об этом сообщает 3dnews.ru.

Фото из открытых источников

По словам физика Пола Томаса из Университета Висконсина, «идея звучит парадоксально, ведь она уже давно обсуждается учеными, начиная с времен Майкла Фарадея». Действительно, хотя такие эксперименты кажутся революционными, теоретическая основа данной концепции была заложена еще в XIX веке.

Фото из открытых источников

Для проведения опыта исследователи создали особое устройство из слабого марганец-цинкового феррита с электродами на обоих концах. Оно было установлено под углом 57 градусов к направлению вращения Земли и её магнитному полю. Расчеты показали, что такое расположение могло бы привести к появлению электрического потенциала.

На практике эксперимент оказался успешным, однако генерируемая энергия оказалась ничтожной — всего 17,84 микровольта, что сравнимо с энергией одного нейрона. Тем не менее, сам факт появления напряжения стал значимым событием для ученых. Но не все физики согласны с результатами исследования. Например, Ринке Вейнгаарден, который проводил схожий эксперимент в 2018 году, утверждает, что данная концепция неверна.

Однако Чайба и его коллеги уверены, что есть потенциал для дальнейшего развития этой идеи. Они планируют увеличить масштабы эксперимента, чтобы получить большее количество энергии. Если система будет успешно доработана, то она сможет удовлетворить мировые энергопотребности, при этом замедление вращения Земли составит всего 7 миллисекунд за столетие — величина, сопоставимая с влиянием лунной гравитации.

Пока неясно, станет ли эта технология реальной альтернативой традиционным источникам энергии. Но очевидно, что эксперимент принстонских ученых открывает новые возможности в поиске экологически чистых источников энергии.