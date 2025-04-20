 

Несмотря на слабость, Папа обратился к верующим с пасхальным благословением

20.04.2025, 14:20, Новости дня
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Папа Римский Франциск, которому по состоянию здоровья пришлось пропустить почти все церемонии Страстной недели, в том числе пасхальную мессу, нашел в себе силы, чтобы в главный христианский праздник приветствовать паломников и туристов.

Он объехал на открытом “папамобиле” площадь Святого Петра, а потом появился на балконе, чтобы выступить с традиционным пасхальным обращением Urbi et Orbi – Граду и миру. Франциск был очень слаб, но обошелся без кислородной маски.

Перед этим он предоставил аудиенцию вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу, который приехал в Рим на Пасху. “Встреча, продолжавшаяся несколько минут, дала возможность обменяться праздничными поздравлениями”, – говорится в заявлении папской канцелярии.

Напомним: 88-летний Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Он провел в больнице “Джемелли” пять недель и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Дважды возникала опасность для его жизни.


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