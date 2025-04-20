Российский искусственный интеллект научился пить водку

В федеральном исследовательском институте «Сколтех» состоялась презентация новой отечественной нейросети «Полугар», которая станет незаменимым помощником россиян в повседневных делах.

Искусственный интеллект сможет составить расписание на день, оформить заказ на доставку продуктов, помочь решить рабочие задачи и выполнить тысячи других заданий. Как подчеркнули в «Сколтехе», нейросеть была создана трудами исключительно отечественных программистов и ничем не уступает зарубежным аналогам.

– В чём-то мы даже превосходим американские и китайские решения. Например, «Полугар» умеет пить водку – напиток вливается в специальную ёмкость, после чего нейронка его перерабатывает. Выпить она может до литра крепенького, потом вырубается, – сказал руководитель проекта Гамлет Лероян.

Стоимость базовой подписки на отечественный ИИ составляет 3 тысячи рублей в месяц. Если же требуется полная интеграция нейросети с «умным домом» и владельцем (в том числе для употребления спиртных напитков), то придётся приобрести дополнительное оборудование стоимостью 100 тысяч рублей.

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