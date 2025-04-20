Марсоход Perseverance нашел камень с загадочными сферами

Команда исследователей миссии Perseverance была немало удивлена, когда обнаружила необычный камень, покрытый множеством крошечных сферических структур. Учёные теперь активно работают над разгадкой их происхождения, пишет «Газета.ru», ссылаясь на официальный сайт НАСА.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение, созданное ИИ

Две недели назад Perseverance прибыл в район Broom Point, расположенный на нижних склонах Witch Hazel Hill. Именно там были замечены необычные чередующиеся светлые и тёмные слои горных пород. Неделю спустя ровер успешно взял пробу из одной из светлых пород, после чего натолкнулся на любопытный камень, который исследователи назвали St. Pauls Bay.

Фото из открытых источников / NASA

Его поверхность буквально усыпана сотнями мелких сферических объектов сероватого оттенка. Некоторые из них имеют продолговатую форму, другие напоминают острые обломки, а третьи содержат микроскопические отверстия. Геологи ломают голову над вопросом, какие процессы могли привести к образованию этих необычных структур.

Фото из открытых источников / NASA

Стоит отметить, что это далеко не первая встреча землян с подобными объектами на Марсе. Ещё в 2004 году марсоход Opportunity нашёл так называемые «марсианские черники» в районе Meridiani Planum. Позднее аппарат Curiosity зафиксировал аналогичные объекты в кратере Гейл, а сам Perseverance пару месяцев назад обнаружил текстуры, похожие на попкорн, в высохшем русле реки Neretva Vallis.

Согласно общепринятым представлениям, большинство таких сферических образований возникает вследствие процесса конкреции, когда минералы осаждаются вокруг ядра в подземных водах. Впрочем, существуют и другие гипотезы: эти сферы могли образоваться при быстром охлаждении капелек лавы во время вулканической активности либо в результате конденсации минералов, выброшенных при ударе метеорита.

Чтобы лучше разобраться в происхождении этих загадочных структур, учёным нужно изучить их геологический контекст. К сожалению, St. Pauls Bay оказался «плавающим» камнем, перемещённым со своего изначального места. Исследователи сейчас пытаются увязать текстуру камня с большими геологическими слоями холма Witch Hazel. Предварительный анализ показывает, что камень, возможно, относится к одной из тёмных пород, видимых с орбиты.

Эти открытия позволяют больше узнать о сложных процессах, происходивших на Марсе миллионы лет назад.