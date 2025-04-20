 

Массовая стрельба на петушиных боях в Эквадоре, 12 погибших

20.04.2025, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Эквадоре полиция арестовала четверых человек по подозрению к причастности к массовой стрельбе во время петушиных боев. Жертвами стрельбы стали 12 посетителей кровавого зрелища, еще несколько получили ранения.

На записи камер наблюдения видно, как по меньшей мере пять вооруженных автоматическим оружием заходят в помещение и открывают огонь по зрителям, которые пытаются спрятаться за сидениями. Участники нападения одеты в одежду в стиле Military, распространенную у боевиков наркокартелей.

Вскоре после стрельбы полиция нашла два брошенных автомобиля, один из которых был сожжен, а второй – перевернут, а также одежду, которая была на злоумышленниках.

Полиция опубликовало видео задержанных, однако их лица были заретушированы. Следователи заявляют, что они принадлежат к банде Los R7. В ходе обыска изъято восемь единиц автоматического оружия, четыре пистолета, три дробовика, боеприпасы, мобильные телефоны и тактические перчатки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Генштаб ВСУ – данные о потерях армии РФ на 1154-й день войны

21.04 / В Вашингтоне ограблена Кристи Ноэм, министр внутренней безопасности США

21.04 / Названы причины смерти Папы Франциска – инсульт и остановка сердца

21.04 / На фоне сообщений о возможной отставке главы Пентагона Трамп выразил поддержку Хегсету

21.04 / Путин разрешил заочно судить, сажать и лишать имущества за “преступления против России”

21.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1153-й день войны

21.04 / Украина и РФ обвинили друг друга в тысячах случаев нарушения перемирия

21.04 / В день рождения Гитлера в Стокгольме вывесили нацистские флаги

21.04 / Скончался Папа Римский Франциск

21.04 / Генштаб ВСУ – сбиты 42 из 96 российских беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика