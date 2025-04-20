Ученые создали коврики на солнечных батареях для очистки загрязненной воды

Группа исследователей из Университета штата Огайо представила новый материал, способный очищать загрязненную воду с использованием солнечного света. Этот прорыв может стать важным шагом к решению проблемы доступа к чистой питьевой воде, которая по данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 2022 год остается актуальной для 2,2 миллиарда людей по всему миру. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Science.

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Несмотря на достижения в области технологий, многие источники воды продолжают загрязняться промышленными отходами, химикатами и микропластиком, что создает серьезные риски для здоровья населения и экосистем. В этом контексте разработка новых методов очистки воды становится особенно важной.

Исследователи создали уникальные нанотехнологические коврики, которые используют мягкие химические гели в сочетании с электроформовкой, превращающей жидкость в тонкие волокна. В результате получились ультратонкие полоски диоксида титана, применяемого в солнечных батареях и газовых датчиках. Однако команда пошла дальше, добавив в состав медь, что значительно повысило эффективность материала.

Новые структуры, получившие название наноматы, способны поглощать больше солнечного света и использовать эту энергию для расщепления загрязняющих веществ в воде и воздухе. По словам ведущего автора исследования Пелагии-Ирен Гумы, это открытие позволяет создать «одеяло», которое можно разместить на водоемах для генерации энергии и очистки воды одновременно.

При поглощении света диоксид титана образует электроны, которые окисляют воду и нейтрализуют загрязнения. Добавление меди ускоряет этот процесс, что делает его более эффективным. Исследования показали, что новые наноматериалы превосходят традиционные солнечные батареи по выработке энергии при естественном солнечном свете.

Эти легкие и многоразовые коврики могут плавать на поверхности водоемов, демонстрируя значительный потенциал для очистки загрязненных рек и озер, особенно в развивающихся странах. Кроме того, они не производят токсичных отходов, поэтому являются экологически безопасными.

Исследовательская группа намерена продолжить оптимизацию материала, уверенная в его уникальности и потенциале.