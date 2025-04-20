Мнение: Почему ликвидация физмат-школ не нужна

На Дёти пишут, что физмат-школы — это зло, подлежащее ликвидации. Логика такая — продвинутых школ, которые порождают победителей олимпиад, меньше тридцати на всю страну, что несущественно. Да и толку от усиленного обучения в таких школах немного, так как их выпускники всё равно идут в обычные вузы, где учатся вместе со студентами из других школ.

Таким образом, полагает критик, вся польза от физмат-школ сводится к тому, что их выпускники могут пить пиво и тискать девушек на первом курсе вуза, так как хорошая школьная подготовка позволяет им пропускать пары. Однако на втором-третьем курсе инерция заканчивается, и выпускникам физмат-школ приходится напряженно учиться в общем порядке.

Вред же от физмат-школ, по мнению автора статьи на Дёти (ссылка) заключается в том, что они обманывают чиновников от образования. Чиновники видят, что Россия выигрывает медали на олимпиадах для школьников, и думают, будто у нас с образованием всё в порядке. Большая ошибка: вот как если бы кто-то подсчитал медали США на очередной олимпиаде и решил, будто средний американец крепок и подтянут.

Выше, повторюсь, был мой пересказ мнения завсегдатая Дёти. У меня мнение другое: я полагаю, что ликвидировать физмат-школы всё же не нужно.

Во-первых, чиновники не такие дураки, как принято считать. Они отлично понимают, что 95% успеха спецшкол зиждется на отборе, то есть, как говорят чиновники в спорах с директорами элитных школ, на паразитировании.

1. Спецшколы забирают себе лучших учеников со всего города.

2. Спецшколы забирают себе лучших преподавателей.

3. Спецшколы отчисляют тех, кто не тянет.

Получается не очень красиво по отношению к нормальным школам. Понятно, что в сливках больше жирности, но это не их заслуга — это сепаратор так работает. Скажу больше: системы преподавания в спецшколах зачастую даже дурнее, чем в обычных, так как тяга к элитарности заставляет их руководство маяться ерундой — добавлять бесполезные предметы, устраивать утомительные перформансы, обременять школьников ненужной нагрузкой.

Проведу аналогию. Если Василий Пупкин придёт тренироваться в обычный спортзал, ему выдадут гриф от штанги, то есть очень лёгкий вес, а потом, по мере роста мышц, будут постепенно навешивать блины по бокам. Но если Василий Пупкин придёт в спортзал, устроенный по принципу продвинутых спецшкол, его немедленно придавят абсурдно тяжёлой штангой, также его заставят катать горячие чугунные шары (как в фильмах про Шаолинь), прыгать через фанерный ящик с веслом в руках и рвать телефонные справочники напополам. Звучит довольно глупо, но… если отбирать в продвинутый спортзал самых крепких и одарённых от природы ребят, то даже дурная программа тренировок им не сильно повредит. Они всё равно будут сильнее среднестатистических доходяг, которые занимаются по нормальной программе.

Если бы вся наша система образования не строилась по принципу сказки «Новое платье короля», давно можно было бы провести эксперимент. Взять обычного директора обычной школы из обычного провинциального города. Выдать ему здание в столице, обеспечить ему бюджеты на найм лучших педагогов и сгенерировать высокий конкурс на приём учеников. Полагаю, результат был бы как минимум не хуже, чем у самых пафосных наших спецшкол с богатыми традициями задирания носов вверх…

Это было во-первых. Выше я написал очевидные вещи, известные буквально каждому крупному чиновнику от образования.

А во-вторых, сам по себе процесс изучения интегралов — это не то, зачем физмат-школы существуют. Они существуют для формирования сообществ по интересам, внутри которых и идёт потом вся настоящая жизнь.

Интегралы, матрицы и тому подобное можно спокойно выучить в вузе — и там же забыть, так как большинству инженеров они после сдачи экзаменов не нужны. Однако самые способные дети, сливки сливок, ещё в школах кучкуются в специальные кружки для гениев, где их целенаправленно готовят к будущей научной работе. Потом они вырастают, доказывают теоремы, получают международные премии и, вообще, двигают науку вперёд. По-настоящему эффективное обучение возможно только за пределами школьной или вузовской программы, так как оно должно идти по системе «наставник — ученик». Физмат-школы являются удобной площадкой для поиска и вербовки перспективных учеников.

Менее способные дети сколачиваются в школах и вузах в группы, из которых потом вырастают деловые, политические или аппаратные круги общения. Проще говоря, в физмат-школах и в технических вузах образуются так называемые «связи» и «блат», которые сильно помогают выпускникам в карьере. Забавный факт: многие путают мехмат с вермахтом. Они думают, будто учёба в спецшколе и в престижном вузе не только сделала из них сверхлюдей, но и дала им право требовать себе привилегий — высоких должностей, больших денег и государственных наград. Не получив желаемой награды за свой диплом, сверхлюди жалуются на несправедливость.

Таким образом, если кто-то решит ликвидировать физмат-школы, он столкнётся со следующими последствиями:

1. Поднимется страшная волна сопротивления, так как среди влиятельных людей несуразно много выпускников физмат-школ.

2. Будет слегка повреждена система пополнения научных кадров.

3. Сломается один из каналов пополнения гипоэлиты (прослойки между элитой и средним классом).

Я не уверен, что это нужно России — особенно сейчас, в эпоху бурного развития ИИ. В любом случае, средний уровень образования от ликвидации физмат-школ навряд ли изменится, так как образование давно уже оторвано от реальных потребностей фабрик, заводов и мастерских. А если так, то нет смысла бороться с этой конкретной ветряной мельницей — разумнее потратить политические очки на какую-нибудь другую реформу.