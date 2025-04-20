РПЦ призвала отдать все выигрыши в лотерею на Пасху в пользу церкви

В преддверии Пасхи Русская православная церковь (РПЦ) призвала всех счастливчиков, выигравших в лотерею на пасхальной неделе, добровольно перечислить полученные средства на нужды церкви.

– Пасха — время духовного очищения, и лучшее, что может сделать христианин с неожиданным богатством, – отправить его на благое дело, — говорится в официальном обращении патриархии.

На сайте РПЦ появился раздел «Отдай выигрыш – приблизь спасение», где можно оформить автосписание джекпота. По словам духовенства, пожертвования будут распределены «между особо нуждающимися храмами», а также пойдут на поддержку духовной инфраструктуры — на обновление позолоты куполов, закупку новых кадил и кибер-евангелизацию. Для мотивации верующих в РПЦ пообещали выдать каждому, кто пожертвует выигрыш, сертификат на льготную покупку свечей.

Если эксперимент признают успешным, то подобные акции РПЦ может проводить на Рождество, Троицу и День Николая Чудотворца.

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