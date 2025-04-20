Билл Гейтс назвал три профессии, которые, по его мнению, переживут революцию ИИ

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно трансформирует рабочие процессы, беря на себя рутинные задачи и позволяя людям сосредоточиться на более значимых аспектах своей деятельности. Однако такая трансформация вызывает беспокойство у многих работников. Об этом сообщает UniladTech.

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Соучредитель Microsoft Билл Гейтс поделился своими взглядами на будущее профессий в условиях растущего влияния ИИ. Он считает, что хотя автоматизация затронет многие сферы, это не приведет к полной замене человека. Гейтс подчеркивает, что от нас зависит, как именно мы будем использовать ИИ и какие задачи оставим за собой.

В числе профессий, которые, по его мнению, не пострадают от автоматизации, Гейтс назвал программистов, биологов и специалистов в области энергетики. Однако у других экспертов иное мнение на этот счет. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг предостерегает молодых людей от выбора профессии в разработке программного обеспечения, а его коллега из Salesforce Марк Бениофф сообщил, что в 2025 году компания может рассмотреть сокращение числа программистов.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также высказал мнение, что ИИ может заменить инженеров-программистов, советуя студентам освоить инструменты ИИ, подобно тому, как предыдущее поколение изучало программирование. Однако Гейтс считает, что, несмотря на способности ИИ генерировать код и проходить технические тесты, люди-программисты будут необходимы для выявления ошибок, доработки алгоритмов и дальнейшего развития технологий.

Что касается биологов, Гейтс утверждает, что, хотя ИИ способен на диагностику заболеваний и анализ ДНК, ему недостает креативности, необходимой для научных открытий. В области энергетики, по его мнению, ИИ также не сможет полностью заменить специалистов, поскольку это направление требует сложного человеческого подхода.

Кроме того, Гейтс выразил сомнения в том, что мир сможет достичь климатических целей к 2050 году, несмотря на прогресс в области ИИ и экологически чистых технологий. Он отметил, что темпы производства «зелёной» электроэнергии могут не соответствовать необходимым для успешного перехода требованиям.

«Если вы попытаетесь составить план и скажете: «Давайте дойдём до нуля к 2050 году», вы подумаете: «Ещё 10 или 15 лет могут быть более реалистичными», — добавил он.

В общем, будущее рабочих мест в условиях растущего влияния ИИ остается неопределенным, и стоит прислушиваться к мнениям экспертов, чтобы адаптироваться к новым реалиям.