 

Путин принял участие в пасхальном богослужении

20.04.2025, 11:05, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили пасхальное богослужение, состоявшееся в Храме Христа Спасителя. Здесь патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил пасхальную заутреню и божественную литургию.

Как отмечают российские СМИ, за время своего президентства Путин лишь трижды пропустил пасхальную службу в этом храме. В 2000 году он участвовал в богослужении в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, а в 2003 году в Свято-Никольском соборе Душанбе. В 2020 году из-за коронавируса церемония не проводилась.

Президент поздравил с Пасхой всех отмечающих ее россиян. “Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость”, – цитирует главу государства пресс-служба Кремля. Отметим, что в нынешнем году и западные, и восточные конфессии отмечают главный христианский праздник 20 апреля.


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