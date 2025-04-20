Психологи определили оптимальную частоту секса для гармоничных отношений

Интимная жизнь считается важной составляющей и романтических отношений, и жизни человека в целом. Авторы предыдущих исследований выяснили, что женский оргазм не зависит от мыслей, а на качество отношений может повлиять умение обсуждать секс.

Специалисты из нескольких университетов Германии и Канады решили выяснить, как удовлетворенность отношениями связана с частотой половых контактов и могут ли быть счастливы пары, не занимающиеся сексом совсем. Результаты исследования появились в Journal of Family Psychology.

Авторы публикации проанализировали данные национального исследования German Family Panel. В выборку вошла 2101 пара, состоящая из мужчины и женщины. Участникам исследования было от 20 до 39 лет, они находились в романтических отношениях в среднем по 10 лет. Респонденты сообщили, как часто занимались сексом за последние три месяца, и оценили свою удовлетворенность отношениями по шкале от 0 до 10. На основе этих данных ученые разделили пары на четыре группы.

«Глобальный» интерес к сексу связали с праздниками

В рамках масштабного исследования ученые выяснили, что люди больше всего склонны задумываться о продолжении рода во время праздников, в частности во время празднования Нового года. Причем эти вывод…

naked-science.ru

Самой многочисленной (86% выборки) оказалась группа, в каждой паре которой оба партнера были довольны отношениями и занимались сексом примерно раз в неделю. Респонденты из этой группы были более эмоционально открыты и привержены своим избранникам, а также редко конфликтовали с ними.

Пары во второй группе (3,6% выборки) характеризовались неудовлетворенностью обоих партнеров и относительно редким сексом — менее двух-трех раз в месяц. Такие респонденты, по данным опроса, были менее привержены своим возлюбленным, не слишком охотно делились с ними мыслями и чувствами, а также чаще вступали в конфликты.

Выяснилось, как на отношениях сказывается частый секс

Выяснилось, как на отношениях сказывается частый секс.

naked-science.ru

Другие 10% пришлись на две группы, в которых в каждой паре не был удовлетворен отношениями ровно один партнер — мужчина или женщина. Для обеих групп был характерен секс чаще двух-трех раз в месяц, но реже раза в неделю. Исследователи предположили, что причиной различий в степени удовлетворенности стали факторы, не связанные с интимной жизнью.

Всего 2,3% пар сообщили, что не занимались сексом последние три месяца и при этом удовлетворены своими отношениями. Такая ситуация оказалась редкой для рассмотренной выборки, хоть и возможной.

Мужчины и женщины назвали главные черты сексуальной привлекательности

Когда дело касается сексуального влечения, женщины обращают внимание на возраст, образование, интеллект, доход, доверие и эмоциональную связь, в то время как мужчины полагаются на внешнюю привлекат…

naked-science.ru

«Для меня важных вывода два: 1) регулярное сексуальное взаимодействие — важная характеристика качественных отношений для большинства пар; 2) эти пары, по их словам, занимаются сексом примерно раз в неделю. Романтические партнеры могут чувствовать давление, заставляющее их заниматься сексом несколько раз в неделю, чтобы поддерживать удовлетворенность отношениями, но результаты опроса показывают, что для нашей выборки это нехарактерно», — подытожил один из исследователей.

Тем не менее авторы публикации призвали с осторожностью использовать результаты их работы. Дело в том, что изучались данные только гетеросексуальных пар молодого и среднего возраста из Германии. В других странах, а также среди однополых или пожилых пар закономерности могут быть другими.