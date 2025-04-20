 

Первый в мире персональный УФ-принтер eufyMake E1 рисует на любой поверхности

20.04.2025, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Компания Anker запустила стартап eufyMake для производства УФ-принтера E1. Такие устройства используются для нанесения узоров на различные типы поверхности, включая дерево, металл, акрил, кожу, стекло, камень и керамику. Чернила быстро высыхают под воздействием ультрафиолета и не требуют дополнительной обработки. Однако все существующие модели промышленного уровня громоздкие и дорогие, а E1 – компактный и предназначен для персонального использования.

Принтер работает по технологии «Direct to Film», когда узоры создаются на специальной отслаивающейся пленке, которая потом клеится на предметы. Это упрощает масштабирование, позволяя разделить задачу на части и устраняет необходимость помещать в принтеры сами предметы. Изображения создаются трехмерными, у них есть своя текстура и различные визуальные эффекты по желанию дизайнера.

Разрешение принтера составляет 1440 точек на дюйм, у него есть специальный выравниватель для печати на цилиндрических и изогнутых поверхностях. Лазерные измерители предельно точно отслеживают высоту 3D-элементов. Полученные узоры выдерживают воздействие солнечного света, осадков, их можно чистить и стирать на протяжении нескольких месяцев.

Принтер совместим с ПО eufyMake Studio, которое позволяет создавать и редактировать 2D и 3D изображения как вручную, так и при помощи ИИ. Встроенная система очистки сопел использует чистящую жидкость, что упрощает обслуживание системы. Стоимость принтера на этапе сбора средств для стартапа составляет $1499, поставки начнутся в июле.Источник &#8212 eufyMake


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Взрывы звёзд могли стать причиной массовых вымираний на Земле

22.04 / Нейробиологи узнали, как мозг запоминает несколько вещей одновременно

22.04 / Пантанал: загадочное болото, полное тайн и мифов

22.04 / От порядка к беспорядку, или Что такое энтропия?

22.04 / Украшения возрастом 2000 лет изготовили с помощью сложных алмазных свёрл

22.04 / Можно прожить дольше 100 лет: Ученые исследовали самую старую женщину в мире

22.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Боеприпасы для войны на Украине

22.04 / NASA опубликовало новое захватывающее видео Красной планеты

22.04 / Марс скрывает огромный подземный океан, пришли к выводу исследователи

22.04 / Предки современных людей воссоединились с загадочной популяцией 300 000 лет назад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика