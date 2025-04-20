Первый в мире персональный УФ-принтер eufyMake E1 рисует на любой поверхности

Компания Anker запустила стартап eufyMake для производства УФ-принтера E1. Такие устройства используются для нанесения узоров на различные типы поверхности, включая дерево, металл, акрил, кожу, стекло, камень и керамику. Чернила быстро высыхают под воздействием ультрафиолета и не требуют дополнительной обработки. Однако все существующие модели промышленного уровня громоздкие и дорогие, а E1 – компактный и предназначен для персонального использования.

Принтер работает по технологии «Direct to Film», когда узоры создаются на специальной отслаивающейся пленке, которая потом клеится на предметы. Это упрощает масштабирование, позволяя разделить задачу на части и устраняет необходимость помещать в принтеры сами предметы. Изображения создаются трехмерными, у них есть своя текстура и различные визуальные эффекты по желанию дизайнера.

Разрешение принтера составляет 1440 точек на дюйм, у него есть специальный выравниватель для печати на цилиндрических и изогнутых поверхностях. Лазерные измерители предельно точно отслеживают высоту 3D-элементов. Полученные узоры выдерживают воздействие солнечного света, осадков, их можно чистить и стирать на протяжении нескольких месяцев.

Принтер совместим с ПО eufyMake Studio, которое позволяет создавать и редактировать 2D и 3D изображения как вручную, так и при помощи ИИ. Встроенная система очистки сопел использует чистящую жидкость, что упрощает обслуживание системы. Стоимость принтера на этапе сбора средств для стартапа составляет $1499, поставки начнутся в июле.Источник — eufyMake