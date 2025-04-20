 

Ученые обнаружили когнитивный навык, который может быть показателем продолжительности жизни

20.04.2025, 10:15, Разное
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Недавнее исследование, проведенное в Женевском университете, выявило интересную связь между когнитивными способностями и продолжительностью жизни пожилых людей. В частности, беглость речи оказалась важным показателем, который может предсказывать, насколько долго человек сможет прожить.

Фото из открытых источников

Исследования показывают, что старение — это универсальный процесс, однако некоторые люди удивляют окружающих, доживая до преклонного возраста. В ходе работы, опубликованной в журнале «Клиническая психологическая наука», ученый Паоло Гислетта проанализировал данные Берлинского исследования старения, которое стартовало в 1989 году. В проекте участвовали 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет, за которыми наблюдали на протяжении до 18 лет. Ученые собрали обширную информацию о здоровье участников, уровне стресса, финансовом положении и когнитивных способностях, что сделало данные особенно ценными.

В рамках исследования были проведены девять различных когнитивных тестов, направленных на выявление взаимосвязи между различными аспектами интеллекта и долголетием. Тесты оценивали четыре ключевые способности: беглость речи, скорость восприятия, вербальные знания и эпизодическую память. Например, один из тестов требовал от участников назвать как можно больше животных за 90 секунд, что позволяло оценить их беглость речи.

Собрав данные о когнитивных навыках, команда Гислетты проанализировала, как показатели участников изменялись с течением времени и как это влияло на риск смерти. Для этого использовались современные методы анализа данных, позволяющие связать изменения в когнитивных способностях с вероятностью дожития до определенного возраста.

Гислетта отметил, что современные технологии и доступность данных значительно упростили процесс исследований. Он подчеркнул, что беглость речи может служить индикатором общего благополучия, поскольку этот навык зависит от множества когнитивных факторов, включая память и словарный запас. Ученый выразил надежду на плодотворное сотрудничество с молодыми исследователями, которые смогут продолжить изучение взаимосвязи между когнитивными способностями и долголетием.


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