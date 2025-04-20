Лидер «Талибана» поздравил россиян с Пасхой в эфире Первого канала
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Утром в пасхальное воскресенье эфир «Первого канала» прервался неожиданным поздравлением: лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада обратился к россиянам с тёплыми словами по случаю праздника Светлой Пасхи.
– Дорогие россияне, поздравляю вас с этим светлым праздником! Желаю вам мира, добра и процветания. Пусть ваши куличи будут пышными, а яйца – крепкими, как наша вера! – заявил Ахундзада.
Поздравление сопровождалось кадрами пасхальных богослужений и нарезкой видеороликов с традиционными афганскими танцами.
Представители «Первого канала» сообщили, что включение было плановым и направлено на укрепление российско-афганских отношений.
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