 

Лидер «Талибана» поздравил россиян с Пасхой в эфире Первого канала

20.04.2025, 9:33, Разное
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Утром в пасхальное воскресенье эфир «Первого канала» прервался неожиданным поздравлением: лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада обратился к россиянам с тёплыми словами по случаю праздника Светлой Пасхи.

– Дорогие россияне, поздравляю вас с этим светлым праздником! Желаю вам мира, добра и процветания. Пусть ваши куличи будут пышными, а яйца – крепкими, как наша вера! – заявил Ахундзада.

Поздравление сопровождалось кадрами пасхальных богослужений и нарезкой видеороликов с традиционными афганскими танцами.

Представители «Первого канала» сообщили, что включение было плановым и направлено на укрепление российско-афганских отношений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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