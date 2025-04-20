Археологи в Израиле обнаружили загадочную пирамиду возрастом 2200 лет

Группа израильских археологов объявили о находке одного из самых значимых памятников библейского периода, найденных в Иудейской пустыне. Совместно с волонтерами-исследователями они обнаружили гигантскую пирамиду, датируемую временем династии Птолемеев, когда Израиль находился под властью египетских фараонов.

Фото из открытых источников / Israel Antiquities Authority (Управление древностей Израиля)

«Это одно из самых впечатляющих археологических открытий, когда-либо совершенных в этой местности», — заявили руководители проекта Матан Толедано, доктор Эйтан Кляйн и Амир Ганор.

По словам ученых, эта пирамида представляет собой грандиозное сооружение, сложенное из огромных каменных блоков, каждый из которых весит несколько сотен килограммов.

Раскопки еще продолжаются, однако уже сейчас исследователи сообщают о значительном количестве артефактов, среди которых выделяются древние письменные документы, уникальные бронзовые сосуды и фрагменты старинной мебели, прекрасно сохранившиеся благодаря засушливому климату региона.

Одной из ключевых находок стал фрагмент папируса с надписями на древнегреческом языке. Внутри пирамиды также найдены бронзовые монеты с изображениями Птолемеев, правивших Египтом и прилегающими территориями примерно с IV века до н.э., а также монеты царства Селевкидов, принадлежавшие периоду правления Антиоха IV. Эти данные позволяют предположить, что возраст пирамиды составляет около 2200 лет.

Кроме монет, археологам удалось обнаружить деревянные инструменты, ткани и оружие, составляющие значительную часть найденных сокровищ. Тем не менее, учёные уверены, что впереди их ждут ещё более важные открытия.

Под пирамидой был обнаружен комплекс построек, который, судя по всему, использовался в качестве своеобразной стоянки, однако предназначение этого места остаётся загадкой. Возможно, это могла быть оборонительная крепость, защищающая торговые пути, ведущие от Мёртвого моря к побережьям? Или же этот величественный памятник некогда служил местом захоронений?

Именно работа волонтеров сыграла ключевую роль в сохранении исторических ценностей Иудейской пустыни, ведь грабители древних могил часто разрушали ценные памятники культуры. Благодаря этому открытию завершилась многолетняя кампания по изучению данного района, цель которой заключалась в спасении скрытых реликвий.

Недавно другая группа исследователей заявила о новом открытии под Великой пирамидой в Гизе. Они утверждают, что используя георадары, они обнаружили обширную систему подземных туннелей и помещений, расположенных на глубине свыше двух километров. Эта информация вызвала споры среди научного сообщества, так как многие эксперты ставят под сомнение достоверность данных и критикуют отсутствие реальных раскопок на территории пирамиды.