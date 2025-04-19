 

Ученые вернули к жизни древние водоросли возрастом 7000 лет

19.04.2025, 6:25, Разное
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Международная группа учёных провела необычное исследование, вернув к жизни образцы древних водорослей, извлечённых из донных отложений Балтийского моря. Эти водоросли, пребывавшие в спячке на глубине 80 метров около 7000 лет, вновь ожили благодаря усилиям специалистов. Об этом сообщает gizmodo.com.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение, созданное ИИ

Исследование показало, что эти микроорганизмы, принадлежащие к разновидности фитопланктона, не погибли, а вошли в состояние глубокого покоя с резко замедленным обменом веществ. Учёные оживили их, создав своего рода «живое окно» в прошлое, позволяющее взглянуть на экосистему древнейшего Балтийского моря.

По словам биолога Сары Болиус из Института исследований Балтийского моря имени Лейбница в Варнемюнде, такие отложения являются своеобразной капсулой времени, хранящей бесценные сведения о прошлом, включая эволюционные изменения в экосистемах и их обитателей.

Неожиданность заключается в том, что, пробудившись от многотысячелетней спячки, водоросли оказались абсолютно здоровыми и функциональными. Они активно росли, размножались и проводили фотосинтез, ничем не отличаясь от современных представителей своего вида.


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