Нападение на фермеров в Нигерии, 17 погибших

Вечером в пятницу, 18 апреля, власти Нигерии сообщили, что накануне в результате нападения на жителей деревень Лог и Укум в штате Бенуэ в центральной части Нигерии погибли 17 человек.

Как пишет местное издание punchng.com, нападение, по всей видимости, совершили боевики-скотоводы.

Военные в настоящее время продолжают оттеснять нападавших, которые скрылись в окрестных лесах.

Агентство France-Presse отмечает, что в центре Нигерии регулярно происходят столкновения между скотоводами и фермерами из-за земельных споров.