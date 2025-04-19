 

Терраформирование Марса: учёные предлагают новый метод нагрева атмосферы

19.04.2025, 5:25, Разное
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Марс уже давно привлекает внимание человечества своими перспективами для исследования и возможного заселения. В ближайшие десятилетия планируется множество роботизированных и пилотируемых миссий, конечной целью которых является определение возможности жизни людей на Красной планете. Но для этого необходимы ресурсы и технологии, позволяющие воссоздать условия, подобные земным, включая доступ к строительным материалам, воде и продвинутым системам жизнеобеспечения. Об этом пишет Universe Today.

Фото из открытых источников

Исследователи уже работают над идеей «терраформирования» — процесса преобразования условий на Марсе таким образом, чтобы планета стала пригодной для жизни. За последние полвека были предложены различные методы достижения этой цели, однако недавно междисциплинарная команда учёных представила новую концепцию.

Исследование, возглавляемое адъюнкт-профессором Эдвином С. Кайтом из Чикагского университета и участником проекта марсохода Curiosity, предлагает использовать наноразмерные аэрозоли из графена и алюминия для нагрева атмосферы Марса. Результаты исследований показывают, что климатические особенности планеты позволяют применить искусственное аэрозольное потепление, что станет важным шагом на пути к терраформированию.

Команда исследователей включает специалистов из различных научных учреждений, таких как Исследовательский центр планетологии Aeolis Research, Северо-Западный университет, Университет Центральной Флориды, Обсерватория MIT Haystack, Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды и Лаборатория реактивного движения NASA. Выводы исследования были представлены на Научной конференции по Луне и планетам 2025 года.

Процесс терраформирования предполагает три основных этапа: нагревание атмосферы, сгущение атмосферы и таяние льдов. Потепление приведет к таянию полярных ледяных шапок и высвобождению воды и углекислого газа в атмосферу, что дополнительно усилит эффект нагрева. Это создаст давление, достаточное для нахождения людей вне герметичных помещений, хотя потребуется использование кислорода и теплой одежды.

Предложено несколько методов для реализации первого этапа, включая использование материалов с низким альбедо, введение хлорфторуглеродов, аммиака или метана, а также увеличение содержания углекислого газа в атмосфере. Однако все эти подходы требуют значительных ресурсов и технологий, которые пока находятся в стадии разработки.

Новое исследование открывает интересные перспективы для будущего освоения Марса, предоставляя возможность приблизиться к созданию на других планетах условий, аналогичных земным.


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