Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение РСЗО Himars в районе Староварваровки
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Эпичный страйк в районе Староварваровки.
Ракетой "Искандер-М" поражена американская РСЗО HIMARS и транспорно-заряжающая машина с боекомплетом.
Отличная работа воздушной разведки и ракетчиков. Выследили и уничтожили одним ударом.
Наверняка еще и большую часть подготовленного расчета обнулили.
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Источник: Colonel Cassad
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