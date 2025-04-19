 

Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение РСЗО Himars в районе Староварваровки

19.04.2025, 5:20, Разное
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Эпичный страйк в районе Староварваровки.
Ракетой "Искандер-М" поражена американская РСЗО HIMARS и транспорно-заряжающая машина с боекомплетом.

Отличная работа воздушной разведки и ракетчиков. Выследили и уничтожили одним ударом.
Наверняка еще и большую часть подготовленного расчета обнулили.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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