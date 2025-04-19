Рупор кремлевской пропаганды: Уничтожение РСЗО Himars в районе Староварваровки

Эпичный страйк в районе Староварваровки.

Ракетой "Искандер-М" поражена американская РСЗО HIMARS и транспорно-заряжающая машина с боекомплетом.

Отличная работа воздушной разведки и ракетчиков. Выследили и уничтожили одним ударом.

Наверняка еще и большую часть подготовленного расчета обнулили.

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Источник: Colonel Cassad

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